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Ремонт на Южном мосту остановили – в чем причина

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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25 января, 12:28
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Осенью ремонтные бригады работали под эстакадой постоянно, без перекрытия движения транспорта
В столице на время прекратили ремонт Южного моста
В столице на время прекратили ремонт Южного моста / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже несколько дней под эстакадой Южного моста нет рабочих, которые занимаются там ремонтом опор и заменой деформационных швов. Сайт "Сегодня" узнал, в чем же причина.

Куда исчезли рабочие?

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" говорят, что рабочих под эстакадой Южного моста нет из-за сильных морозов. Например, осенью ремонтные бригады работали под эстакадой постоянно, без перекрытия движения транспорта.

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"Когда начнутся активные работы – зависит от погоды. Сейчас на улице стоит сильный мороз – минус 8, 9, 7 градусов. В такую погоду работы не могут выполняться. Когда начнется потепление, и не на несколько часов, а на несколько дней, тогда рабочие выйдут на участок", – пояснили нам в "Киевавтодоре".

С Южного моста пропали рабочие
С Южного моста пропали рабочие / Фото: Сегодня

Там отмечают, что если бы на улице была плюсовая температура, как в прошлом году, то работы велись бы активно.

Что нужно делать

В коммунальной корпорации говорят, что работы не могут выполнять технологически из-за сильного мороза.

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"Рабочим нужно бетонировать и армировать конструкции опор эстакады Южного моста. Нужно заниматься бетонированием, а делать это в мороз просто невозможно", – поясняют в "Киевавтодоре".

Работы не могут выполнять из-за сильного мороза
Работы не могут выполнять из-за сильного мороза / Фото: Сегодня

Ремонт коснется практически всех опор эстакады Южного моста. Их необходимо ремонтировать и укреплять.

"Также будет начат ремонт деформационных швов эстакады, пока под ней, а уже с потеплением рабочие выйдут на саму эстакаду. Тогда придется ограничивать движение транспорта по Южному мосту для выполнения комплексного ремонта", – уточняют в коммунальной корпорации.

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