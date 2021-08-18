Репетиция парада ко Дню Независимости. Какие улицы Киева перекроют

В связи с репетицией праздничного парада ко Дню Независимости сегодня, 18 августа, в Киеве полностью ограничат движение на части центральных улиц. В частности, по Крещатику, Большой Васильковской и Набережно-Крещатицкой.
Как говорится в сюжете "Сегодня", они будут перекрыты с обеда до полуночи. Частично не будут пускать транспорт еще на десяток улиц, в частности, Жилянскую, Черновола и проспект Победы.
Следующие репетиции парада запланировали на 20 и 22 августа. В эти дни в столице будут действовать аналогичные ограничения.
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Каким будет парад ко Дню Независимости
В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.
Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу 4 "коробки":
- кинологическое подразделение со служебными собаками;
- военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";
- курсанты Национальной академии;
- сводный оркестр.
Ранее мы сообщали, что военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.
Также напомним, к военному параду подлатали асфальт на Крещатике.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: