Репетиция парада ко Дню Независимости – прямая трансляция

Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа – в эти дни в городе будет перекрыто движение

Подготовка к главному государственному празднику страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 18 августа, в Киеве проходит репетиция праздничного парада ко Дню Независимости. Смотрите видео "Сегодня" с места событий.

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Они будут перекрыты с обеда до полуночи. Частично не будут пускать транспорт еще на десяток улиц, в частности, Жилянскую, Черновола и проспект Победы.

Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, – во время которых с 15:30 до 1:15 запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

День Независимости Украины

День Независимости Украины – государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения Независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

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"Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет – считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины", – говорится в тексте оригинала.

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