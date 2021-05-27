"Резиновая" квартира: почему в Киеве на 30 метрах прописали тысячу человек

Прописаться в центре стоит 3500 гривен в год, но имеются районы на выбор

Тысяча прописанных на 30 квадратных метрах. Представьте, и таких квартир только в столице – сотни. Мэрия об этом знает и обещает вместе со Службой безопасности пойти в рейды и найти владельцев квартир. Но наказать их гривней не получится, потому что закон количество прописанных не ограничивает. Зачем создают такие "резиновые" квартире на бумаге?

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Дарья Цисарук для новостей "Сегодня" искала помещение с тысячей зарегистрированных и ее жильцов.

Более тысячи жителей прописали в одной из квартир этого подъезда. Соседи уже окрестили жилье "муравейником". Говорят, количество зарегистрированных жильцов там больше, чем в целом доме.

Видео: Сегодня

На ветхих дверях квартир на третьем этаже мелом написан номер. Журналисты стучат, ждут несколько минут, но так никто и не открыл. Но признаки жизни находим в почтовом ящике. Для тысяч жителей однокомнатной квартиры несколько конвертов: с требованием вернуть деньги банку, платежки и повестка в суд по опеке над ребенком. И письма приходят постоянно, говорят соседи. Хотя давно никого здесь не видели.

О том, что в помещении зарегистрирована тысяча человек, соседи узнали от съемочной группы "Сегодня". Такую же перенаселенную квартиру мы нашли в другом районе столицы. Правда, здесь прописали чуть меньше – 740. Соседи знают лишь то, что помещение пара раз продавали. Поэтому не знают, кто там в данный момент живет.

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Зарабатывают, торгуя столичной пропиской. Сеть изобилует такими объявлениями, по ним и звоним. Ушлые дельцы обещают все сделать быстро, недорого и якобы легально. Чем дольше срок регистрации, тем выше цена. И самое дорогое – прописаться в центре Киева.

Прописаться в год стоит 3500 гривен. Есть районы на выбор. Такие предложения популярны из-за того, что без регистрации на работу не устроиться и ребенка в садик или школу не отдать. И такому бизнесу закон не помеха. Ведь количество прописанных в одной квартире не ограничивается.

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Юрист Наталия Гнатуш объясняет:

"Ответственности за это нет. Можно любое количество людей зарегистрировать. Если человек смог зарегистрировать такое количество людей, то был спрос, очень многие не хотят регистрироваться, потому начисляются коммунальные услуги за каждого прописанного".

И по приблизительным подсчетам, на тысяче прописанных владелец однокомнатной квартиры заработал не менее 1,5 млн гривен. Так что на коммуналку хватит. И этот бизнес в Киеве процветает. Жилищ с аномальным количеством квартирантов столичные чиновники насчитали более сотни.

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Но есть еще одна версия, зачем создают такие "муравейники". Этим полулегальным бизнесом владельцы оказывают дополнительную нагрузку на местный бюджет, говорят в Комитете избирателей Украины. А голоса зарегистрированных там людей могут использовать на выборах.

Денис Рыбачок из Комитета избирателей Украины говорит:

"Это часто приводит к фальсификациям, поэтому даже имеется такое понятие, как избирательный "туризм", когда недобросовестные кандидаты подкупают избирателей, и мы это массово видели во время последних выборов".

Напомним, в Житомире избиратель обнаружил, что в его квартире прописаны трое неизвестных.

Также сообщалось, что около сотни избирателей, прописанных в однокомнатной квартире на улице Воровского 43-Б (ныне – Бульварно-Кудрявская) в Киеве, голосовали в округе, где баллотировался кандидат Виктор Пилипишин.