Резкое падение температуры: прогноз погоды в Киеве на 30 ноября (карта)

Во вторник, 30 ноября, в Киеве прогнозируют переменную облачность. Ожидается холодная температура.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в столице Украины осадков не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер — западный, 7-12 м/с.
Далее по теме
Киев окутал густой туман
Киев 28 ноября накрыл густой туман. Он окутал каждую улочку города, удерживаясь в течение всего дня. В Сети начали делиться атмосферными фото столицы. Некоторые пользователи показали, как выглядит столица в тумане с высоты птичьего полета.
Читайте также
- Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.