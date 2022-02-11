Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

"Родину-Мать" в Киеве хотят приватизировать? В музее ответили

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 16:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Монументальная скульптура в столице на правом берегу Днепра была открыта в 1981 году
Скульптуру могут сдать в аренду
Скульптуру могут сдать в аренду / Фото: Коллаж: Сегодня

В интернете появились публикации, в которых сообщается о якобы приватизации Мемориала и монумента "Родина-мать". Однако это не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Реклама

Проверенные факты:

  • Главное здание Музея, которое венчается монументом "Родина-мать", не сдается в аренду и не может попасть в частные руки.
  • На балансе Музея учитывается 38 единиц недвижимого имущества общей площадью более 40 тыс. кв. м.
  • Арендатор одного из помещений на территории Мемориала площадью 565,1 кв. м, пытается в судебном порядке признать недействительным договор аренды в пункте, запрещающем приватизацию имущества. Во время повторного рассмотрения дела Северный апелляционный хозяйственный суд Киева удовлетворил его.
  • На нынешнем этапе это означает только отмену пункта договора и отнюдь не приватизацию.

Готовят обжалование

Фонд государственного имущества Украины готовит обжалование этого решения в Верховном Суде как противоречащее законодательству.

Ведь прямая норма Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" (ст. 4) не позволяет приватизировать такие объекты.

Родина-мать

"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве на правом берегу Днепра. Расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Реклама

Открыта в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы. Комплекс открывал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Стальная скульптура таких размеров в СССР изготавливалась впервые. Технологическое проектирование и сборка осуществлялись специалистами Киевского завода имени Парижской Коммуны с учётом рекомендаций, выданных институтом электросварки имени Патона по сварке элементов из нержавеющей стали отдельными блоками-секциями весом 25-30 тонн.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Улетел из Украины? Где сейчас находится бизнесмен Ярославский Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Любовь и беби-бум в Киевском зоопарке. ТОП-10 семей животных – фото Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко "Родину-Мать" в Киеве хотят приватизировать? В музее ответили Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

22 267

заболело за неделю в Киeвe

+52%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять