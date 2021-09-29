Немка, узнавшая, что ее отец расстреливал людей в Бабьем Яру, разрыдалась

В Киеве покажут уникальный спектакль, посвященный 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру (29 сентября). В постановке сыграют немецкие актеры

Готовясь к репетициям, актеры побывали на экскурсии в Бабьем Яру / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве покажут уникальный спектакль, посвященный 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Над театральным проектом работали украинские и немецкие актеры. Посмотреть спектакль под названием "Бабий Яр. Реквием" зрители смогут в Центре художественного творчества "Печерск" 29 и 30 сентября. Мы узнали, как создавался этот необычный проект.

Прежде чем приступить к творческой части, было проведено небольшое социологическое исследование, чтобы понять, как к этой теме относятся жители Украины и Германии. Что вообще известно им о трагедии, которая произошла в Киеве в 1941-1943 годах.

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ПЕРЕНЕСУТ В КИЕВ 1941 ГОДА

"Спектакль готовили два коллектива – немецкий и украинский. У каждого из них своя часть постановки, но это будет единый спектакль. С немецкой стороны будет 10 актеров. Они отвечали за драматическую часть – поднимали архивные документы, встречались с историками из Украины, США, Германии. То есть, немцы будут играть историю, которая начинается с Нюрнбергского процесса, а потом мы возвращаемся в Киев 1941 года", – рассказывает сайту "Сегодня" Влада Белозоренко, руководитель театр-студии "11".

Спектакль-драма сюжетно покажет историю Бабьего Яра от ее начала и до конца. Это будет разговорный спектакль на немецком языке, с украинскими субтитрами. По сюжету в него будут вплетаться пластические сцены. Например, момент расстрелов жителей Киева покажут в пластике. Зрители увидят, как в Бабий Яр шли ни в чем неповинные люди. У них забирали украшения и ценные вещи, затем раздевали и вели к месту расстрела. Жертв сыграют немецкие и украинские актеры.

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Актеры из Германии и Украины на репетиции спектакля "Бабий Яр. Реквием"

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Украинская сторона готовила пластическую часть спектакля с вокально-музыкальным сопровождением. Именно в пластике 10 украинских актеров покажут, что происходило в Киеве в сентябре 1941 года. Они очень тщательно изучали эту трагическую тему, даже ходили на экскурсии в Бабий Яр, чтобы вжиться в роли.

"В Германии 99% опрошенных жителей вообще не слышали про трагедию, которая произошла во время войны в Киеве. Для них Бабий Яр много лет был закрытой темой. Поэтому перед немецкими актерами стояла задача рассказать эту историю и донести широкой публике. Стоит отметить, что в этом плане немцы очень щепетильны. Они любят точность и свято верят документам, и без подтвержденных фактов, которые хранят архивы, не верят слухам и домыслам. А вокруг темы Бабьего Яра их в разные годы возникало очень много. Немцы поставили для себя цель сделать живую историю для своего зрителя, но подкрепленную реальными фактами, которые были обнаружены в архивах", – рассказывает нам Влада Белозоренко.

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/ Фото: Wikipedia

РОЛИ ДАВАЛИСЬ СЛОЖНО

"В процессе подготовки спектакля мы общались с немцами, родители которых принимали участие в войне. Например, нашли женщину, которая только сейчас узнала, что ее отец расстреливал людей в Бабьем Яру. Нужно было видеть, как плакала эта женщина. Такое очень трудно осознать и понять, даже спустя годы. Понятно, что это не ее вина, и дети не должны отвечать за ошибки родителей. Но люди принимают это через слезы и спустя годы, хотя большинство немцев до сих пор ничего не знают о Бабьем Яре", – рассказывает сайту "Сегодня" Марина Шубарт, директор и режиссер документального театра Берлина.

Игра в этом спектакле для немецких актеров давалась очень непросто.

"К постановке "Бабий Яр. Реквием" мы привлекли актеров-аматоров, хотя среди них есть и профессиональные актеры. Роли им давались очень сложно. Ведь они прекрасно понимают, что играют. Добрым и улыбчивым парням пришлось играть нацистов. Конечно, со слезами на глазах, поскольку по-другому это сыграть невозможно – это нужно пережить сердцем. Они играют судьбы реальных людей", – добавляет Марина Шубарт.

НУЖНО ВЫПЛАКАТЬ

Перед украинскими актерами ставилась другая задача. У нас тоже не все знают про трагедию, которая произошла в Бабьем Яру. А после этого была еще и Куреневская трагедия, которая тесно связана с темой Бабьего Яра.

"У нас эта тема в каком-то смысле не законченная. Она до конца не проговоренная, не выплакана кем-то. Все это старались спрятать, замолчать, скрыть в советские времена. А после осталось какое-то равнодушие. Все это нужно проговорить до конца, пережить, выплакать", – добавляет Влада Белозоренко.

/ Фото: Flickr

Судя по всему, пьеса в Киеве пройдет с полным аншлагом. Уже в понедельник все места в зрительном зале на два дня были забронированы, хотя вход на спектакль бесплатный.

В планах творческого коллектива показать спектакль в Берлине. Также ведутся переговоры о его показе в Израиле и США.