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Российские оккупанты атаковали торговый центр в Подольском районе Киева: из-под завалов достали человека, есть погибшие

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21 марта, 03:38
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Ликвидация пожара продолжается
Из-под завалов спасатели извлекли человека. Коллаж "Сегодня".
Из-под завалов спасатели извлекли человека. Коллаж "Сегодня".

В воскресенье, 20 марта, в Подольском районе Киева в результате вражеских обстрелов занялись торговый центр и автомобили на парковке, которые стояли недалеко.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Подробности

"В результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Ликвидация пожара продолжается. Из-под завалов спасатели извлекли человека, есть погибшие.

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Ранее стало известно, что в Подольском районе Киева в воскресенье вечером произошли взрывы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Друзья! Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, исходя из информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров", – говорится в сообщении.

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Война в Украине

  • Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
  • Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага.
  • Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
  • Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

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