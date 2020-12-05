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"Российский скандал" из-за новогодних игрушек под Киевом: активисты обратились в СБУ

5 декабря, 12:20

Игорь Серов , Ольга Литвин

Стали известны подробности обнаружения компрометирующих украшений

После колоссального скандала с новогодними шариками, на которых изобразили советскую звезду и надпись "Армия РФ", на фабрике под Киевом ситуация обострилась.

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Об этом сообщает редакция "Сегодня".

Активисты не исключают, что пройдут протесты, и уже обратились в СБУ.

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Первоисточник видео с фабрики елочных игрушек, киевовед Сергей Савченко рассказал нам подробности обнаружения скандальных украшений:

"Все это произошло вчера, в пятницу. Не знаю, были ли там другие подобные игрушки. Когда увидели эти шары, то почувствовали шок и возмущение. Как такое может быть на седьмом году войны?!"

И добавил:

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"Что касается позиции и.о. руководителя фабрики – то ради Бога. Если их устраивает договариваться со своей совестью…"

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На вопрос о том, возможны ли какие-то митинги и протесты из-за происшедшего, Савченко ответил так:

"Не знаю. Но так просто это не оставят. Было обращение в СБУ".

Напомним, Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в апреле 2019 года. Тогда же РФ ограничила ввоз угля в нашу страну. А 1 июня 2020 года РФ разрешила ввозить уголь и некоторые нефтепродукты в Украину на основании разрешений от Минэкономразвития.

При этом Государственная компания "Укртранснафта" и российская компания "Транснефть" продлили транзит нефти по территории Украины до 1 января 2030 года.

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Россия скандал Украина новогодние игрушки
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