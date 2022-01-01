Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🤖 Техника будущего 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы 🎄 Что изменится с 1 января
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Рожденные в новогоднюю ночь. Что происходило в роддомах Киева, пока вся страна гуляла (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 января, 21:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Один из столичных родильных установил рекорд – за ночь родились семь младенцев

Для кого-то первое января – начало года, а для кого-то – начало новой жизни. О пополнении в семьях в первый день Нового года и как работают врачи, когда вся страна гуляет, рассказывала корреспондент "Сегодня" Дарья Добровольская.

История одного из родильных домов

Пока большинство из нас встречало Новый год и пило шампанское под бой курантов, в роддоме появились на свет семеро деток – пятеро девочек и двое мальчиков.

Реклама

Например, в эту новогоднюю ночь Жанна подарила своему мужу сынишку Илью. 54 сантиметра и три с половиной килограмма. Маленький богатырь родился сразу после полуночи.

"Сегодня в новогоднюю ночь это чудо случилось в 00:20 минут. Мы родили нашего сынишку. Мы слышали только салют после 12-ти", – рассказала роженица Жанна.

У супругов были партнерские роды. Новоиспеченный отец провел с женой 12 часов. Всю ночь без сна, пока за окнами фейерверки, работала и команда врачей.

"Друг друг друга поздравляли с Новым годом. Именно когда куранты стукнули 12, пересеклись взглядом. С Новым годом – с Новым годом! Очень переживал за жену и малыша", – поделился впечатлениями муж родившей.

Сама Жанна рассказала, что рожать с мужем ей было гораздо спокойнее. Уставшие, но счастливые, родители не могут насладиться своим счастьем.

Реклама

Новогодний рекорд

Только в 5-м столичном роддоме на свет появилось семеро деток. И это, рассказывают врачи, – для них новогодний рекорд.

"Я давно не помню, чтобы было за новогоднюю ночь 7 родов", – говорит акушер-гинеколог Инна Сокол.

Она рассказала, что работает в новогоднюю смену уже не в первый раз. И, говорит, о празднике, во время родов не вспоминают ни врачи, ни роженицы.

"Женщины очень сосредоточены на процессе родов и они даже забывают, что в данный момент Новый год, они видят что врачи рядом, мы также на это не отвлекаемся пойти там что-то – выпить, потому что у нас идет процесс", – делится опытом гинеколог.

Сколько в общем-то деток родилось не только в Киеве, но и по всей Украине в первый день Нового года, в медстате подсчитают уже после праздников.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
#человек_сего_дня
1 января. Папа Римский Григорий XV. Ровно 400 лет назад, в 1622-м, Папской канцелярией было принято решение считать началом года дату 1 января. Ранее в большинстве христианских стран год начинался 25 марта…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 513

заболело за неделю в Киeвe

-23%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять