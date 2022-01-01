Рожденные в новогоднюю ночь. Что происходило в роддомах Киева, пока вся страна гуляла (видео)

Один из столичных родильных установил рекорд – за ночь родились семь младенцев

Для кого-то первое января – начало года, а для кого-то – начало новой жизни. О пополнении в семьях в первый день Нового года и как работают врачи, когда вся страна гуляет, рассказывала корреспондент "Сегодня" Дарья Добровольская.

История одного из родильных домов

Пока большинство из нас встречало Новый год и пило шампанское под бой курантов, в роддоме появились на свет семеро деток – пятеро девочек и двое мальчиков.

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Например, в эту новогоднюю ночь Жанна подарила своему мужу сынишку Илью. 54 сантиметра и три с половиной килограмма. Маленький богатырь родился сразу после полуночи.

"Сегодня в новогоднюю ночь это чудо случилось в 00:20 минут. Мы родили нашего сынишку. Мы слышали только салют после 12-ти", – рассказала роженица Жанна.

У супругов были партнерские роды. Новоиспеченный отец провел с женой 12 часов. Всю ночь без сна, пока за окнами фейерверки, работала и команда врачей.

"Друг друг друга поздравляли с Новым годом. Именно когда куранты стукнули 12, пересеклись взглядом. С Новым годом – с Новым годом! Очень переживал за жену и малыша", – поделился впечатлениями муж родившей.

Сама Жанна рассказала, что рожать с мужем ей было гораздо спокойнее. Уставшие, но счастливые, родители не могут насладиться своим счастьем.

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Новогодний рекорд

Только в 5-м столичном роддоме на свет появилось семеро деток. И это, рассказывают врачи, – для них новогодний рекорд.

"Я давно не помню, чтобы было за новогоднюю ночь 7 родов", – говорит акушер-гинеколог Инна Сокол.

Она рассказала, что работает в новогоднюю смену уже не в первый раз. И, говорит, о празднике, во время родов не вспоминают ни врачи, ни роженицы.

"Женщины очень сосредоточены на процессе родов и они даже забывают, что в данный момент Новый год, они видят что врачи рядом, мы также на это не отвлекаемся пойти там что-то – выпить, потому что у нас идет процесс", – делится опытом гинеколог.

Сколько в общем-то деток родилось не только в Киеве, но и по всей Украине в первый день Нового года, в медстате подсчитают уже после праздников.

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