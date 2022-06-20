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Рубан раскрыл детали массового отравления шаурмой в Киеве

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 июня, 22:28
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Диагноз сальмонелез подтвердился у 60% отравившихся
Рубан рассказал, сколько человек отравились шаурмой/Фото: коллаж: "Сьогодні"
Рубан рассказал, сколько человек отравились шаурмой/Фото: коллаж: "Сьогодні"

В Киеве появились случаи отравления шаурмой. В Госпродпотребслужбе столицы говорят, что первый случай отравления был зафиксирован еще в четверг.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Подробности

"На данный момент зарегистрировано 23 случая отравления шаурмой. Среди пострадавших трое детей. Скоропортящуюся еду продавали с двух киосков в Дарницком районе столицы – на проспекте Бажана и улице Анны Ахматовой. Люди отравились мясом, которое добавлялось в шаурму. Сейчас предприятие, которое торговало испорченным товаром, закрыто. Все оборудование демонтировано", — рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, диагноз сальмонелез подтвердился у 60% отравившихся.

"По данному случаю возбуждено уголовное производство. Проводятся следственные действия. Также осуществляются мероприятия по недопущению реализации этого мяса на территории Киева. Планируется массовая проверка по городу киосков с шаурмой. Также будем проверять точки, где могут продавать другие скоропортящиеся продукты. При такой жаре все предприниматели должны придерживаться температурного режима. Увы, полгода эта проблема не контролировалась из-за введения военного положения", — добавляет Олег Рубан.

Что было раньше?

В Киеве несколько человек отравились шаурмой и попали в больницу. Обнаружены три точки продажи некачественного продукта, в больнице оказались 19 человек. Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.

В Деснянский ГО ГУ "Киевский городской ЦУПХ МЗ" поступило два экстренных сообщения о гастроэнтероколите. Люди заболели 19 июня. В тот же день обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

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Оказалось, что случаи связаны с употреблением шаурмы, приобретенной в павильонах по адресу Ахматовой, 44 и Урловская, 11 в Дарницком районе.

Также стало известно, что с 16 по 20 июня поступило 20 экстренных сообщений, в т.ч. 3 среди детей до 17 лет, по поводу заболевания кишечной группой инфекций, связанных с употреблением шаурмы из третьей точки — на проспекте Бажана, 3. Среди больных госпитализированы 19 человек, один ребенок — отказ.

Все больные бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. В 12 случаях выделен возбудитель сальмонеллеза, материал остальных пациентов находится в работе.

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При проведении эпидрасследования работник павильона по продаже шаурмы не допустил специалистов на объект и скрылся в неизвестном направлении.

Начато эпидемиологическое расследование. Соответствующая информация была направлена заместителю председателя Киевской городской государственной администрации, в Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета и Главного управления Госпродслужбы в Киеве.

Специалисты ЦКПКХ Минздрава предупреждают, что стихийное и бесконтрольное расположение объектов общественного питания несет угрозу жизни и здоровью жителей, гостей столицы, особенно в условиях военного положения во время полномасштабного вторжения РФ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как выбирать плоды и избежать отравления "химией". Также мы писали, как избежать ботулизма и что делать при отравлении рыбой и не только.

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