Рубан: В Киеве каникулы в школах не будут вводить с 15 октября

Киевская власть не будет рекомендовать школам начинать каникулы с 15 октября. В Киеве каникулы в школах начнутся 21 октября.

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Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

Так, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения.

"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", – сказал Рубан.

По мнению главы Госпотребслужбы, в первую очередь нужно пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.

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"Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", – сказал Рубан.

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Напомним, Кабмин рекомендовал украинским школам начать каникулы с 15 октября.

Как мы писали ранее, что в столице каникулы начнутся с 21 октября.

В Киеве пять школ закрыли на карантин.

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Напомним, в Киевской области провели 1721 проверку на соблюдение противоэпидемических мероприятий – в школах и садиках Киевской области массово нарушают карантин.

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