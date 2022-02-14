Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Рядом с бездомными. В каких бомбоубежищах придется прятаться киевлянам (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сети опубликовали фото укрытия, на которых видно горы мусора и следы обитания бездомных
Бомбоубежища в Киеве находятся в плачевном состоянии.
Бомбоубежища в Киеве находятся в плачевном состоянии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили заброшенное бомбоубежище на Косогорном переулке в Шевченковском районе столицы.

Фото укрытия опубликовал в социальных сетях исследователь киевских подземелий, диггер и писатель Кирилл Степанец.

Реклама

По словам исследователя киевских подземелий, за пару минувших недель он дал несколько интервью разным СМИ, в том числе американскому радио NPR, об истинном положении вещей в объектах гражданской защиты в нашем городе.

"Подкрепляю это иллюстрациями из очередного защитного сооружения столицы, превращенного в большую свалку и место ночлега бездомных. Особенно понравилось, как они по-хозяйски превратили гигантскую бронированную дверь бункера в импровизированный шкаф для своих пожитков", – написал Кирилл Степанец.

Реклама

Бомбоубежище в Киеве захватили бездомные. Фото: Кирилл Степанец

Реклама

Как это объясняют власти

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА, говорят, что проверяют информацию по поводу состояния этого укрытия на Косогорном переулке.

"Нужен более конкретный адрес этого объекта. По нашим данным, на Косогорном переулке построек двойного назначения и простейших укрытий нет. Возможно, речь идет об укрытия частной формы собственности, в частности, принадлежащей "Зенит-сервис", – отмечают в департаменте.

Как пояснил сайту "Сегодня" Кирилл Степанец здание, где находится бомбоубежище отдельностоящее, рядом с ним – изолятор временного содержания столичной полиции.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Украина не откажется от НАТО? В МИД объяснили слова Пристайко. Эксклюзив "Сегодня" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Рядом с бездомными. В каких бомбоубежищах придется прятаться киевлянам (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Снова дистанционка? Будут ли работать школы и садики в Киеве Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

23 457

заболело за неделю в Киeвe

+31%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.03

Российский рубль (₽)

0.3728

Евро (€)

31.98

Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.03

Российский рубль (₽)

0.3728

Евро (€)

31.98

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять