Рядом с бездомными. В каких бомбоубежищах придется прятаться киевлянам (фото)

В Сети опубликовали фото укрытия, на которых видно горы мусора и следы обитания бездомных

Бомбоубежища в Киеве находятся в плачевном состоянии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили заброшенное бомбоубежище на Косогорном переулке в Шевченковском районе столицы.

Фото укрытия опубликовал в социальных сетях исследователь киевских подземелий, диггер и писатель Кирилл Степанец.

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По словам исследователя киевских подземелий, за пару минувших недель он дал несколько интервью разным СМИ, в том числе американскому радио NPR, об истинном положении вещей в объектах гражданской защиты в нашем городе.



"Подкрепляю это иллюстрациями из очередного защитного сооружения столицы, превращенного в большую свалку и место ночлега бездомных. Особенно понравилось, как они по-хозяйски превратили гигантскую бронированную дверь бункера в импровизированный шкаф для своих пожитков", – написал Кирилл Степанец.

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Бомбоубежище в Киеве захватили бездомные. Фото: Кирилл Степанец

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Как это объясняют власти

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА, говорят, что проверяют информацию по поводу состояния этого укрытия на Косогорном переулке.

"Нужен более конкретный адрес этого объекта. По нашим данным, на Косогорном переулке построек двойного назначения и простейших укрытий нет. Возможно, речь идет об укрытия частной формы собственности, в частности, принадлежащей "Зенит-сервис", – отмечают в департаменте.

Как пояснил сайту "Сегодня" Кирилл Степанец здание, где находится бомбоубежище отдельностоящее, рядом с ним – изолятор временного содержания столичной полиции.

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