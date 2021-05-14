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С барского плеча. Под Киевом продают детскую поликлинику за 8 миллионов гривен

14 мая, 15:58

Александр Марущак , Виктория Барановская

Объявление о продаже появилось в Сети, на одной из торговых площадок – в райсовете возмущены и обещают провести расследование

/ Фото: VERTAS

На Киевщине вспыхнул скандал – в Сети появилось объявление о продаже детской поликлиники в городе Борисполе. Двухэтажное здание общей площадью 933,9 квадратных метра продают за 8,4 миллиона гривен.

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Сайт "Сегодня" выяснял, как такое могло произойти и почему так поступили местные чиновники.

В райсовете Борисполя не скрывают шока от новости о продаже детской поликлиники. История началась еще в 2019 году. Решением сессии Бориспольского райсовета помещение детской поликлиники на улице Гоголя, 2, было передано селу Старое, местному сельсовету. Здешние чиновники приняли имущество и распоряжались им. Некоторые помещения сейчас сдаются в аренду. Например, в детской поликлинике находятся коммунальные предприятия и Центр предоставления первой медицинско-санитарной помощи Бориспольского района.

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"После децентрализации село Старое вошло в Вороньковскую объединенную территориальную громаду (ОТГ). Провели выборы, обновился депутатский корпус. И видимо, они поняли, что поликлиника дотационная и ее проще продать. Такое решение было принято ради наполнения местного бюджета. Мы конечно же были в шоке от такого решения местных депутатов, когда было заявлено об отчуждении этого имущества", – рассказал сайту "Сегодня" Антон Мотрич, глава Бориспольского райсовета.

/ Фото: VERTAS

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Он отмечает, здание могли просто предать в коммунальную собственность Борисполю, поскольку помещение территориально находиться в этом городе.

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/ Фото: VERTAS

"Увы, местные чиновники этого не сделали. Видимо, так они заботятся о своих жителях. Сейчас на уровне района мы думаем, как вернуть помещение детской поликлиники в районную коммунальную собственность, чтобы на сессии решить будущее этого помещения. Это просто дико – продать помещение за 8,4 миллионов гривен. Эти деньги они просто проедят за полгода. И что дальше? Что делать людям? Где им лечиться?", – возмущается Антон Мотрич.

/ Фото: VERTAS

В райсовете Борисполя говорят, что будут разбираться в данной ситуации. Если так пойдет дальше, то ради наполнения бюджета в данной ОТГ начнут продавать и другие объекты, например, помещение амбулаторий, школ, домов культуры, которые еще остались по селам.

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