С гирляндами, но пока без игрушек. В Киеве зажгли главную елку страны – фото, видео

На Софийской площади продолжают украшать главную елку страны. Несмотря на проливной дождь, рабочие развешивают гирлянды по всей длине елки. Половина новогоднего дерева уже горит разноцветными огоньками.Также появилась иллюминация на входе в новогодний городок со стороны улицы Владимирской.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Далее по теме
Промокшие под дождем рабочие спускаются вниз, чтобы немного согреться и переодеться. По их словам, работать под дождем очень сложно.
Игрушки на елку планировали вешать сегодня, но украшение перенесли на понедельник из-за плохой погоды.
На площади специально для сайта "Сегодня " рабочие включили иллюминацию на входной группе.
Она украшена живой хвоей и переливается разноцветными огнями.
Закончить украшать главную елку страны на Софийской площади планируют до 14 декабря.
Какими будут елки в 2023 и 2024 годах?
В одном из вагончиков журналисты "Сегодня" встретили директора "Folk Ukraine" Игоря Добруцкого. Он как раз сидел с чертежами. Говорит, что уже разработал проект главной новогодней елки 2024 года.
"Тематика елки будет "Белый квадрат". Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал "Черный квадрат", а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади",- делится планами с сайтом "Сегодня" Игорь Добруцкий.
Также он показал нам цветовую гамму елки-2023, но тематику пока держит в секрете. В следующем году елка будет украшена в яркие цвета, один из них фиолетовый.