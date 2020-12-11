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С главной елки страны снимут сказочную шляпу

11 декабря, 18:23

Александр Марущак , Виталий Семченко

Вместо нее поставят восьмигранную звезду

С главной елки страны возле Софийского собора в Киеве все-таки снимут сказочную шляпу и поставят вместо нее восьмигранную звезду.

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Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице.

"Мы уже несколько раз объяснили всем оппонентам, что тематика этого нового года – сказочный лес. Но видимо люди не понимают этого, или не хотят понимать. Поэтому буду краток: за ночь до праздника Святого Николая, мы снимем сказочную шляпу с елки и заменим ее на восьмигранную звезду", – рассказал он.

Напомним, в Православной церкви Украины возмутились новому облику главной новогодней елки. Проблема, как выяснилось, в шляпе, которой украсили новогоднее дерево.

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Также мы писали, что новогоднее пространство на Софийской площади оформят в стиле сказочного леса.

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Кроме того, возле Арки дружбы народов начали устанавливать главную елку Киева. "Свое" дерево появится в столице впервые из-за жестких мер карантина. Его специально устанавливают, чтобы избежать массового скопления горожан и гостей столицы на Софийской площади, где уже установлена главная елка страны.

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Киев Новый год елка софийская площадь
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