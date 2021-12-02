С госперевортом не срослось – будет ярмарка: что происходит на Банковой (фото)

В городе готовятся к новогодним и рождественским праздникам

Возле ОП монтируют новогодний городок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возле Офиса президента начали устанавливать новогодний городок. А еще вчера здесь митинговали ФОПы.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Утро после путча. Сейчас на Банковой устанавливают рождественскую ярмарку", – написал он.

На место приехал кран. Фото: Алексей Гончаренко / Фото: Telegram

Отметим, что там ранее уже начали монтировать каток.

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Новогодние домики скоро будут готовы встречать гостей / Фото: Telegram

Новогодние праздники совсем близко. Фото: Алексей Гончаренко / Фото: Telegram

В столице начали устанавливать главную новогоднюю елку страны

В Киеве на Софийской площади вчера начали собирать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже привезли часть металлических конструкций.

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Рабочие выгрузили конструкции и сложили ровно, чтобы не мешало пешеходам. К вечеру обещают привезти еще часть елочных конструкций.

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