С госперевортом не срослось – будет ярмарка: что происходит на Банковой (фото)

В Киеве возле Офиса президента начали устанавливать новогодний городок. А еще вчера здесь митинговали ФОПы.
Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Утро после путча. Сейчас на Банковой устанавливают рождественскую ярмарку", – написал он.
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Отметим, что там ранее уже начали монтировать каток.
В столице начали устанавливать главную новогоднюю елку страны
В Киеве на Софийской площади вчера начали собирать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже привезли часть металлических конструкций.
Рабочие выгрузили конструкции и сложили ровно, чтобы не мешало пешеходам. К вечеру обещают привезти еще часть елочных конструкций.
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