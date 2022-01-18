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С необрезанной пуповиной. В киевское "Окно жизни" подбросили крошечного малыша

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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18 января, 16:29
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Ребенка зарегистрировали в органах опеки и скоро переведут в детский дом
Новорожденную девочку, которую бросили родители, назвали Юлей
Новорожденную девочку, которую бросили родители, назвали Юлей / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Окно жизни" в Киевском городском центре перинатальной и репродуктивной медицины подбросили новорожденную девочку. Первую в этом году. Как рассказали сайту "Сегодня" в медицинском учреждении, это произошло утром 17 января.

"Слава Богу, что новорожденную девочку положили в наше "Окно жизни" на проспекте Героев Сталинграда, 16, а не бросили на вокзале или еще где-нибудь на улице в мороз. Нам подбросили девочку, которая еще была не отделена от плаценты и с пуповиной. Пеленки были не очень чистыми, но все благополучно закончилось – девочка здорова. Ее передали в детское отделение, согрели, отделили плаценту", – рассказала сайту "Сегодня" заместитель директора по медицинской части Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Людмила Воробей.

Девочка весом – 3 кг 840 грамм, рост – 55 сантиметров.

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"Мы ее сегодня уже обследовали, взяли все необходимые анализы – она абсолютно здорова. Девочку назвали Юлей. Такое имя дали, поскольку был день Юлии 15 января. Ребенка зарегистрировали в органах опеки. Специалисты приходили к нам в центр. Мы просто счастливы, что наше "Окно жизни", которое мы открыли по собственной инициативе, работает и приносит пользу", – рассказала нам Людмила Воробей.

"Окно жизни" в столице одно

"Окно жизни" на Оболони – единственное на весь Киев. В прошлом году в него положили троих деток. Кстати, подкидышей оставляли очень синхронно – один за другим. Родителей, которые оставляют детей в таких окнах полиция не разыскивает.

За такой поступок криминальная ответственность не наступает. Девочку зарегистрировали, взяли на учет. И ее вскоре переведут в детский дом. Скорей всего она будет усыновлена.

"Девочка полностью здорова, красивенькая. Кстати, киевляне, которые узнали об этом случае звонят нам, приносят вещи – памперсы, еду. А некоторые даже просят усыновить крошку. Но это сделать можно только после того, как девочка будет переведена в детский дом", – добавляют в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

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