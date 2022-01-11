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С улиц Киева исчезнут бездомные животные: когда и как это произойдет

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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11 января, 06:00
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Ничейных котов и собак обещают социализировать и пристраивать в семьи киевлян
Сейчас в списке "на усыновление" более 230 собак и более 50 котов/ коллаж "Сегодня"
Сейчас в списке "на усыновление" более 230 собак и более 50 котов/ коллаж "Сегодня"

В Киеве планируют до 2030 года решить проблему с бездомными животными. Такое намерение прописано в "Экологической стратегии Киева до 2030 года". За ближайшие восемь лет им планируют найти хозяев или хотя бы место в приюте.

Сайт "Сегодня" узнавал, насколько реальны такие планы и что для этого нужно сделать.

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В коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины" нам пояснили, что бездомные животные в городе делятся на две группы – социальные и несоциальные.

Как будут решать проблему?

"Как раз социальных животных мы планируем пристраивать и уже сейчас находим для них семьи. Этот процесс идет постоянно. А вот несоциальных животных очень трудно пристроить. На нашем сайте есть раздел "Адопция" в базе реестра домашних животных Киева, туда вносится вся информация о животных, которые готовы к тому, чтобы попасть в семью. Любой киевлянин может зайти в этот раздел и посмотреть животное, которое он готов взять к себе домой. Всех их мы планируем пристроить в семьи", – рассказала сайту "Сегодня" и. о. директора КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталья Мазур.

Сколько животных в очереди?

На данный момент в этом списке более 230 собак и более 50 котов. Они социализированы и готовы к тому, чтобы попасть в семьи киевлян. На это нацелены и городские приюты.

"Мы занимаемся тем, что рассказываем о животных, показываем их. Мы призываем жителей города забирать животных к себе, найти для себя настоящего и верного друга. И это у нас получается", – добавляет Наталья Мазур.

Что изменилось за 10 лет?

Если сравнить количество бездомных собак в центре Киева в 2010 году и в 2020 году, то за 10 лет все кардинально изменилось. Бездомных животных стало заметно меньше. Бездомные собаки в основном остались на окраинах и местах, где их кормят – это рынки, стройки, склады.

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"В центре города бездомных собак вы уже практически не встретите. А те, что есть – это животные, которых стерилизовали и вернули на привычное для них место обитания. У таких собак есть опекуны, которые их знают, кормят и заботятся о них. Безусловно, что появляются новые, которых подбрасывают. Мы же стараемся социализировать дворняжек и прикладываем максимальные усилия, чтобы они обрели дом", – добавляет Наталья Мазур.

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