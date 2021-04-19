Салюты, нардепы и секретные приглашения: новые подробности скандальной вечеринки Тищенко

Нардеп от "Слуги народа" и его гости грубо нарушили не только карантин, но и запрет на использование пиротехники в период агрессии на Донбассе

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, устроивший вечеринку на день рождения супруги в локдаун, нарушил не только карантин. На мероприятии запускали запрещенные с конца 2019 года салюты, а среди гостей были действующие депутаты и чиновники.

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Об этом сообщается в расследовании "Схем".

Как зафиксировали журналисты, сам Тищенко прибыл к отелю Fairmont, в ресторане которого приходила вечеринка, в 19:00 18 апреля.

Вслед за Тищенко в течение часа в пятизвездочный отель в центре Киева прибыло еще около 30 празднично одетых гостей с цветами. Как отмечают журналисты, ни один из них перед входом в отель не воспользовался защитной маской.

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Около 21:00 на парковке отеля уже не было свободного места, а в 22 напротив отеля с Труханова острова начали запускать праздничный салют.

Знакомые лица

Среди прибывших журналисты узнали коллегу Тищенко по фракции "Слуга народа" нардепа Александра Трухина.

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Также мероприятие посетил бывший генеральный директор девелоперской группы компаний Seven Hills Ариете Шварц.

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А после 22 видели, как из отеля выходил бывший народный депутат от "Слуги народа", сейчас глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая, кстати, и руководит Fairmont, принадлежащим ее отцу.

Источники "Схем" предоставили приглашения, которые жена Тищенко Алла Барановская посылала гостям праздника. В них, в частности, просили гостей не публиковать фотографии с праздника и не отмечать локацию.

Полиция приезжала, но не помешала

Журналисты также видели, что мимо гостиницы трижды проезжала патрульная машина, которая таки остановилась у отеля и полицейские зашли внутрь. Но почти сразу покинули заведение.

После приезда полиции гости на улицу не выходили. Около 2 часов ночи, по информации "Схем" гости все еще оставались в отеле. Также под зданием оставалась и машина замруководителя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

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Что нарушили Тищенко и его гости

Локдаун, введенный в Киеве с 5 апреля из-за серьезной ситуацией с COVID-19, запрещает ресторанам и кафе принимать гостей, они работают только на вынос и доставку. Также запрещены массовые мероприятия, а рестораны в гостиницах могут работать только для завтраков и заказов в номер.

С конца 2019 года в Киеве запрещено использование пиротехники и салютов "на период вооруженной агрессии на востоке Украины".

Напомним, информация о проведении нардепом Тищенко мероприятия в ресторане отеля Fairmont появилась еще ночью. Утром полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина из-за проведения банкета.

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