Самый длинный в Украине. В киевском парке "Отрадный" появился новый мурал (фото)

Фото: "Київзеленбуд"/Facebook

В столичном парке Отрадный открыли самый длинный в Украине мурал, который 77,1 метра в длину. На рисунке изображена история создания лучшего парка Соломенского района.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстрой" в Facebook.

Мурал длиной 77,1 и высотой 2,87 метра, описывает историю и рассказывает о знаковых местах в парке "Отрадный" – он вошел в Национальный реестр рекордов Украины.

Фото: "Киевзеленстрой"/Facebook

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Подготовительные работы начались 20 апреля, а 5 мая уже начали наносить эскизы на стену.

Фото: "Киевзеленстрой"/Facebook

"Художник изобразил яблоневый цвет, зеленый лабиринт, мост, озеро, местных уток и даже скульптуру "Жизнь", более известную среди студентов как "Шара", – говорится в сообщении.

Реклама Фото: "Киевзеленстрой"/Facebook

Автором мурала является уже известный киевский граффити-художник Виталий Гидеон.

Фото: "Киевзеленстрой"/Facebook

Ранее мы писали, что под Киевом появился красочный мурал – девушка с совой. Рисунок сделан на заборе ЖК, который является границей между Софиевской Борщаговкой и Вишневым.

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Также мы сообщали, что в Софиевской Борщаговке появился новый мурал – девушка в респираторе, украшенном весенними цветами.