Самый жаркий день за 141 год. В Киеве температура побила все рекорды

В такую погоду лучше оставаться дома, но если же это невозможно, то доктора советуют носить одежду свободного покроя и из легких тканей

Украину не покидает жара. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу в Киеве была не только самая жаркая ночь, но и самый теплый день за 141 год. Температура превысила климатическую норму.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 16 июля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла 28,8 градусов тепла, что на 0,4 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1931 года.

"Такая температура воздуха на 7,6 градусов превысила соответствующую климатическую норму", – пишут в сообщении.

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В тренде В Киеве температура побила 141-летний рекорд

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Мы писали, что в такую погоду лучше оставаться дома, но если же это невозможно, то доктора дают несколько советов, как легче переносить жару:

одевайтесь так, чтобы как можно большая часть тела была закрыта;

одежда должна быть свободного покроя и из легких тканей;

любые активности, например занятия спортом или прогулки, лучше устраивать утром;

пить нужно столько, сколько требует организм;

отдавать предпочтение легкой пище и постным блюдам.

Ранее мы писали, что Киев накрыл мощный ливень с грозой.

Напомним, Леонид Горбань, живущий под Киевом, — человек уникальный. Ему скоро исполнится 82 года и он — единственный в Украине, кто умеет спрогнозировать погоду на годы вперед.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрывает Украину