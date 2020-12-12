Санта приглашает в гости: новогодняя резиденция на ВДНХ открыла двери (видео)

Резиденция Санты будет работать на протяжении всех новогодних праздников

Резиденция Санты на ВДНХ шестой год подряд открывает двери маленьким посетителям. Из-за карантина в этом году резиденция "разрослась". Однако теперь детей ждет больше интерактива.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Помогают Санте сказочные эльфы. Они поют, и танцуют – делают все, чтобы открыть огромный ящик подарков.

Но в этом году любимые шоу стали еще ближе. Теперь совсем не обязательно ехать за сотни километров, чтобы попасть в самое сердце резиденции. Легендарные создатели "Winterrа", "Стражей Галактики" и "Резиденции Деда Мороза" создали эксклюзивную новогоднюю видео-историю.

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"Мы понимаем, что в этом году существуют определенные ограничения. Поэтому мы специально сделали невероятную новогоднюю видеоказку. Она называется: новогодние приключения эльфов. Это очень такая магическая история. Стоит просто зарегистрироваться на сайте и заказать видеосказку. Как бонус – от эльфов – сладкий подарок. Резиденция Санты будет работать на протяжении всех новогодних праздников", – рассказывает директор StageShow Company Наталья Гончар.

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