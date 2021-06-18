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СБУ проводит обыски в "Муниципальной охране" (фото)

18 июня 2021 14:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Во время обысков было изъято оружие и гранатометы

СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте". Фото: Михаил Наконечный/Facebook

СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте". Фото: Михаил Наконечный/Facebook

Сегодня, 18 июня, СБУ проводит обыск в КП "Муниципальная охрана".

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Об этом сообщает депутат Киевсовета Михаил Наконечный в Facebook.

"Именно сейчас СБУ проводит обушки в КП "Муниципальная охрана". Во время обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и даже гранатометы. Интересное неприбыльное предприятие, которое финансируется за счет киевского бюджета", – написал он.

Ранее мы писали, что ГБР проводит обыски в доме экс-ректора НАУ Исаенко.

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Также мы писали, что Государственное бюро расследований 3 июня возбудило уголовное производство против народного депутата от партии "Слуга народа" Олега Семинского. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины, а именно – присвоение части прибыли газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" в период пребывания в должности председателя правления компании.

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