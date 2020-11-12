СБУ разоблачила таможенников на вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь" (фото)

В Киеве СБУ разоблачила схему вымогательства взяток сотрудников таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ Киева.

"Прикрывал" незаконный механизм сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия. "Заработки" взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тысяч американских долларов. Ежемесячно это изменение таможенников работала в среднем семь раз.

"Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля. За якобы сверхурочный провоз товаров и вещей они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола", – говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте при получении взятки. Продолжаются следственные действия, фигуранты задержаны.

Ранее мы писали, что в Киеве двух полицейских задержали во время получения взятки – они требовали 250 тысяч гривен.

Напомним, чиновники хотели "заработать" на масках для украинской армии – участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах.

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