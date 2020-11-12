Українська
$ 28,16
33,14
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

СБУ разоблачила таможенников на вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь" (фото)

12 ноября, 13:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Организовали схему двое главных государственных инспекторов таможенного поста

В Киеве СБУ разоблачила схему вымогательства взяток сотрудников таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Киева.

"Прикрывал" незаконный механизм сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия. "Заработки" взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тысяч американских долларов. Ежемесячно это изменение таможенников работала в среднем семь раз.

"Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля. За якобы сверхурочный провоз товаров и вещей они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола", – говорится в сообщении.

В тренде
В Киеве мосты подсветят для поддержки больных коронавирусом
Реклама

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте при получении взятки. Продолжаются следственные действия, фигуранты задержаны.

Ранее мы писали, что в Киеве двух полицейских задержали во время получения взятки – они требовали 250 тысяч гривен.

Напомним, чиновники хотели "заработать" на масках для украинской армии – участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взятка Борисполь СБУ таможня

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Центр Киева сковал митинг: полиция усилила меры безопасности
Центр Киева сковал митинг: полиция усилила меры безопасностиДругие новости
Смертельное ДТП на Столичном шоссе: виновника приговорили к 10 годам лишения свободы
Смертельное ДТП на Столичном шоссе: виновника приговорили к 10 годам лишения свободыДругие новости
"Вирус уничтожил протокол": Ляшко заявил о фальсификациях на КиевщинеПолитика
Один на 10 тысяч: как бойцы
Один на 10 тысяч: как бойцы "Муниципальной охраны" будут бороться с безмасочниками в метроТранспорт
Нас ждет
Нас ждет "легкий локдаун". В Киеве могут ввести "карантин выходного дня"Другие новости
Коронавирус в Киеве: за сутки 854 случая заражения (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки 854 случая заражения (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять