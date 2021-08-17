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Сьемки фильма "Реконструкция". На Аллее Героев Небесной сотни снимали кино (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 августа, 17:44
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На данный момент все декорации для сьемок фильма разобрали и увезли с Майдана Незалежности
На снимке девушка, которая работает в кадре актрисой. Фото: коллаж "Сегодня"
На снимке девушка, которая работает в кадре актрисой. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня на Аллее Небесной сотни в Киеве прошли, как оказалось, сьемки документального фильма "Реконструкция" про Украину. И декорации, которые разбили представители "Нацкорпуса", предназначались для сьемок фильма.

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Об этом заявила одна из участников проекта в Instagram.

Что произошло на Майдане Незалежности

В Киеве установили декорации в советском стиле для праздничной постановки. Инсталляция находилась посреди мемориала Небесной Сотни, где расположены портреты погибших героев Майдана.

Представители "Нацкорпуса" попытались повалить декорации, которые перекрывали мемориал.

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Позже полиция провела жесткое задержание нескольких членов "Нацкорпуса", которые участвовали в демонтаже.

На данный момент все декорации разобрали и увезли с Аллеи Героев Небесной сотни.

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