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Сентябрь в Киеве побил температурный рекорд 100-летней давности

1 октября, 14:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Метеорологическая осень в Киеве еще не началась

Нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года. Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве – + 18,4 градусов, что превысило климатическую норму на целых 4,5 градусов.

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Об этом сообщают данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского.

В службе отметили, что метеорологическая осень в Киеве еще не началась.

"В столице всего пять дней с 18 по 20; 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше 15 градусов", – говорится в сообщении.

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Сентябрь оказался уникальным, потому что нынешний максимум температуры воздуха в Киеве зафиксировано 1 сентября: 34,7 градусов. Холодно было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до 6,9 градусов.

Отметим, на проспекте Науки выпало 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы.

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Киев погода погода в Киеве

Источник: Сегодня

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