"Сгорело столько, что остается только повеситься": как выглядит рынок "Оболонь" после пожара (фото, видео)

В Киеве на улице Героев Днепра горел рынок "Оболонь". Причины пожара неизвестны. Пламя уничтожило восемь торговых точек.
Журналист сайта "Сегодня" побывал на месте и узнал, как сейчас выглядит место пожара.
Подробности
Охранники, которые дежурили в ночную смену и гасили пламя рассказали, что начали все тушить, когда только заметили огонь.
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"Мы первыми увидели, что горит, побежали туда с огнетушителями. Кстати, за последние 8 лет эта часть рынка горит уже второй раз. Предыдущий пожар был в 2013-м, в этом же павильоне. Тогда сгорело товара на 500 тысяч гривен. Сейчас продавцы потеряли столько, что говорят: " Остается только повеситься", – рассказал нам один из охранников, гасивший пламя.
На место сразу вызвали пожарных.
"Мы сразу вызвали пожарных. Они приехали быстро. Благодаря нам и ним пламя погасили быстро. Было как в печи. Горел павильон с промтоварами – пластиковой посудой, ведрами и павильон с изюмом и орехами. Был ли поджог? Понимаете, на рынке всегда могут быть недовольные, конкуренты и т.п. Сложно сказать о причинах",- сказал охранник.
На самом рынке стойкий запах гари. Также на рынке предполагают, что причиной могло стать замыкание проводки при сырой погоде.
Мы увидели поплавленый кондиционер. Также сгорел павильон с колбасой.
Последствия пожара
В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем и 22 огнеборцам удалось спасти. На месте происшествия работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.
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