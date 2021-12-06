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"Сгорело столько, что остается только повеситься": как выглядит рынок "Оболонь" после пожара (фото, видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
6 декабря, 11:22
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На рынке люди предполагают, что причиной пожара могло стать замыкание проводки из-за сырой погоды
На рынке горел павильон с промтоварами / Коллаж "Сегодня"
На рынке горел павильон с промтоварами / Коллаж "Сегодня"

В Киеве на улице Героев Днепра горел рынок "Оболонь". Причины пожара неизвестны. Пламя уничтожило восемь торговых точек.

Журналист сайта "Сегодня" побывал на месте и узнал, как сейчас выглядит место пожара.

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Подробности

Охранники, которые дежурили в ночную смену и гасили пламя рассказали, что начали все тушить, когда только заметили огонь.

"Мы первыми увидели, что горит, побежали туда с огнетушителями. Кстати, за последние 8 лет эта часть рынка горит уже второй раз. Предыдущий пожар был в 2013-м, в этом же павильоне. Тогда сгорело товара на 500 тысяч гривен. Сейчас продавцы потеряли столько, что говорят: " Остается только повеситься", – рассказал нам один из охранников, гасивший пламя.

Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова
Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова

На место сразу вызвали пожарных.

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"Мы сразу вызвали пожарных. Они приехали быстро. Благодаря нам и ним пламя погасили быстро. Было как в печи. Горел павильон с промтоварами – пластиковой посудой, ведрами и павильон с изюмом и орехами. Был ли поджог? Понимаете, на рынке всегда могут быть недовольные, конкуренты и т.п. Сложно сказать о причинах",- сказал охранник.

Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова
Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова

На самом рынке стойкий запах гари. Также на рынке предполагают, что причиной могло стать замыкание проводки при сырой погоде.

Мы увидели поплавленый кондиционер. Также сгорел павильон с колбасой.

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Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова
Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова

Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова
Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова

Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова
Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова

Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова
Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова

Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова
Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова

Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова
Как выглядит рынок "Оболонь" после пожара. Фото: Игоря Серова

Последствия пожара

В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем и 22 огнеборцам удалось спасти. На месте происшествия работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

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