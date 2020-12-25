"Щедрик" от копов. Полиция Киева спела колядку (видео)

Полиция Киева исполнила "Щедрик" возле главной елки страны на Софийской площади. На видео можно рассмотреть не только полицейских, но и центральную новогоднюю локацию столицы.
"Полиция Киева поздравляет с наступающими рождественскими и новогодними праздниками! "Щедрик" в исполнении киевского полицейского оркестра", – подписали видео на странице полиции.
Популярную украинскую колядку каждый год исполняют оригинальными способами. Ранее "Щедрик" исполнили на азербайджанских национальных музыкальных инструментах.
Также мы писали о американских сержантах, которые спели колядку акапельно для нашей страны.
Кстати, мы подготовили для вас антикоронавирусные колядки и щедривки – читайте в нашем спецпроекте.
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