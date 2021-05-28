Щорс покинет центр Киева: что еще декоммунизируют в столице (список)

В списке на декоммунизацию в столице находится сейчас 26 объектов

В Киеве декоммунизируют два десятка объектов. Фото: ТСН

В Киеве вновь заговорили о не завершенной декоммунизации. В Украинском институте национальной памяти составили список из 26 объектов, которые остаются не декоммунизироваными. В нем числятся: герб СССР на щите скульптуры Родина-мать, конный памятник Щорсу на бульваре Шевченко, скульптуры рабочих под Аркой дружбы народов и бюст Ленина на станции метро "Театральная".

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В Украинском институте национальной памяти отмечают, что их полномочия по переименованию или демонтажу объектов имеют только рекомендательный характер. А решение принимают городские власти и учреждения, на балансе которых находятся эти объекты.

Что будет с гербом на щите?

Вопрос о демонтаже герба СССР со щита скульптуры Родина-мать обсуждается с 2015 года, но пока остается на уровне обсуждений.

"Что касается демонтажа герба на щите Родины-матери, то прежде чем проводить какой-либо демонтаж, на это необходимо получить решение правительства или Министерства культуры Украины. Пока его не будет, никто не начнет разрабатывать документацию, тем более проводить какие-либо работы", – рассказал сайту "Сегодня" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Арку не тронут

Монумент под Аркой дружбы народов в виде скульптурной композиции двух рабочих с гербом СССР вызывает удивление у киевлян и общественных активистов. Он не соответствует исторической действительности и является частью советской идеологии.

"О наличии исполнительного предписания местных властей о демонтаже этого памятника на данный момент мне неизвестно. Насколько я знаю, обсуждается вопрос создания в Киеве нескольких новых культурных объектов, и в том числе, одно из мест, где эти объекты могут установить – это под Аркой дружбы народов. Но когда это будет сделано, пока неизвестно. Распоряжений или других документов пока нет", – рассказывает Антон Дробович.

Щорс переедет с бульвара

Вопрос о демонтаже конного памятника Щорсу обсуждается тоже довольно давно. Неизвестные вандалы даже отпилили коню бронзовую ногу. Но похоже, что скульптуру таки уберут из центра Киева.

"Есть одна организация, которая готова принять памятник Щорсу к себе. Мы сейчас консультируемся с Министерством культуры по поводу подготовки документов для его транспортировки. Мы его не будем изымать с реестра памятников культуры, а просто изменим его место дислокации. Предметно об этом можно будет говорить через несколько недель", – заверил сайт "Сегодня" Антон Дробович.

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Список объектов на декоммунизацию в Киеве:

• два памятных знака в честь Ивана Кудри;

• памятника Николаю Щорсу;

• изображение герба СССР на щите "Родины-матери";

• мемориальная доска большевикам 1919 г. (ул. Г. Сковороды, 2);

• барельеф большевикам 1918 г. (ул. Московская, 2, завод "Арсенал");

• мемориальная доска Бойченко Александру Максимовичу (ул. Саперно-Слободская, 39);

• мемориальная доска Бойченко Александру Максимовичу (ул. Михаила Грушевского, 9);

• мемориальная доска Бурмистенко (пер. Бурмистенко, 3-5А);

• мемориальная доска Володарскому Моисею Марковичу (ул. Полтавская, 12);

• мемориальная доска газете "Большевик" (ул. Малая Житомирская, 9-Б);

• мемориальная доска Гречку Андрею Антоновичу (пр. Воздухофлотский, 6);

• мемориальная доска Затонскому Владимиру Петровичу (пр. Победы, 37 корпус1);

• мемориальная доска Затонскому Владимиру Петровичу (бул. Тараса Шевченко, 14);

• мемориальная доска Ленгнику Фридриху Вильгельмовичу (пр. Победы, 39);

• барельеф Ленину Владимиру Ильичу, станция метро "Театральная" (барельеф закрыт, но пока не демонтирован);

• мемориальная доска Островскому Николаю Алексеевичу (ул. Ползунова, 2);

• отдельные барельефы на станции метро "Вокзальная";

• мемориальная доска красногвардейцам (ул. Ползунова, 2);

• мемориальная доска "Штаб красногвардейцев" (пр. Победы, 37 корпус 1, НТУУ "КПИ");

• мемориальная доска в честь рабочих "Южно-Русского машиностроительного завода" (ул. Жилянская, 107);

• доска в честь побратимства с городом Краков – содержит советский герб Киева с серпом и молотом (улица Краковская на углу с бульваром Труда 5);

• скульптурная композиция экипажа бронепоезда "Таращанец" в одноименном парке "Таращанец" (угол улиц Ялтинской и Заслонова);

• скульптура Островскому Николаю Алексеевичу (перед фасадом Электромеханического техникума железнодорожного транспорта на ул. Воздухофлотском 35);

• бюст Костикову Андрею (ул. Старонаводницкая, на территории НТУУ "КПИ");

• Арка дружбы народов (скульптурная композиция двух рабочих с гербом СССР) (Крещатый парк);

• бюст Артему (ул. Елены Телиги 35, возле детского дома культуры).

Ранее мы уже писали, что декоммунизация может убить "Родину-мать", а также как возводился знаковый монумент Киева.

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