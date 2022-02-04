Шкарлета отстранят от должности? Что пообещали студентам Могилянки (видео)

Студенты пообещали, что будут продолжать выходить на митинги, если премьер не выполнит свои обещания

Акция протеста началась в 9 утра / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 4 февраля, в Киеве под стены Кабмина на акцию протеста вышли студенты Киево-Могилянской академии, которые требовали отставку министра образования Сергея Шкарлета с должности. Со студентами пообщался премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что пообещали студентам

"Мы озвучили одно главное требование про отставку министра Сергея Шкарлета с должности. Премьер-министр сказал, что он на стороне студентов. Мы не получили прямой позиции премьера об отставке Шкарлета, но он заверил, что начинает политические консультации с верховной радой по увольнению Сергея Шкарлета", – заявляют студенты.

Также они пообещали, что будут выходить на митинги, если это будет необходимо.

Что известно о скандале

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали два кандидата.

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Однако Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность, несмотря на избранного победителя. Все из-за нарушений во время голосований. В учебном заведении разгорелся скандал из-за сложившейся ситуации.

Министерство образования и науки решило отозвать приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии, однако студенты все равно требуют отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования из-за подтасовки фактов.

"Мы будем просить об отставке Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины из-за его наступления на нашу автономию, на университетский процесс и подтасовку фактов", – утверждает председатель студенческой коллегии Руслан.

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