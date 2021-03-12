Школы под Киевом отправляют на "корона-каникулы" (видео)

В одной из школ COVID-19 болеют 40 процентов педагогов

Шесть школ в Киевской области ушли на весенние каникулы на две недели раньше запланированного. Почему детей отправляют досрочно и как к этому относятся их родители.

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Юрий Орловский.

Мы проверили несколько этих школ и узнали, насколько масштабно в них распространился COVID-19. Скажем, в школе в селе Литвиновка неподалеку Дымера Киевской области, за последние две недели заболели почти половина учителей. Поэтому каникулы в ней начали, чтобы уберечь учеников.

Видео: Сегодня

Почти 40 процентов переболело педагогического коллектива и такой же показатель у обслуживающего персонала. Среди учеников высокого показателя нет, – говорят в литвиновской школе. Там все выступают за дистанционное обучение, чтобы не распространялся ковид.

До 15 марта закрыты будут и двери 2-й школы в пгт Немешаево. В то же время 1-я местная школа продолжает работать, ведь опасности для учеников там нет. Находясь в поселке, мы пообщались с родителями, чьи дети ушли на досрочные каникулы, и те рассказали, что полностью поддерживают это решение.

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Кстати, с 25 февраля по 10 марта в Киевской области обнаружили более 5400 новых случаев заражения коронавирусом. Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что третья волна пандемии уже началась в Украине. Он анонсировал, что в стране снова могут ввести локдаун, если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантина.

Сейчас же в нее попали четыре области – Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская. А если статистика заболевания в других регионах страны в ближайшее время не спадет, то в красную зону попадут еще 9 областей и Киев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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