"Шляпа отомстила": в Сети отреагировали на возгорание новогодней елки

В субботу, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади в Киеве открыли главную елку Украины. Однако на открытии произошел конфуз – загорелись декорации со стороны Софийского собора.

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Пользователи Сети сразу же начали шутить, что таким образом "отомстила" шляпа, которую сняли с елки накануне и заменили звездой.

"А так задумано?", "Еще никогда новогодняя елка не горела. Что-то будет по-новому", "Какой год – такая и елка", "Знак, не надо было снимать шляпку с елки", "Так почти всегда бывает, когда переделывают сразу и быстро ту концепцию, которая планировалась изначально", "Неплохо зажгли, красиво, а главное эффектно", "Церемонию зажжения новогодней елки выполнили предельно точно", – писали пользователи в Сети.

В свою очередь спасатели прокомментировали возгорание новогодней елки.

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"Мы не зря предупреждаем о "елочных" правилах пожарной безопасности. Не теряйте бдительность и берегите себя и свои елки", – говорится в заявлении ГСЧС.

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Отмечается, что пострадавших в результате возгорания нет.

Напомним, скандальную шляпу с главной елки страны сняли, а вместо нее на елку одели звезду.

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