Шоколадный домик в Киеве: невероятная история особняка и что можно увидеть в наши дни (фото)

Здание было построено по заказу киевского мецената, купца и лесопромышленника Семена Могилевцева

Дом находится в Печерском районе столицы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Одной из самых ярких достопримечательностей Киева является Шоколадный домик, который находится в центре города на улице Шелковичной, 17/2. Он украшает столичный Печерск уже 120 лет!

Кто и когда построил?

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Шоколадный домик в Киеве. Фото: Сегодня/Александр Марущак

Необычное здание было построено по заказу киевского миллионера, мецената, купца и лесопромышленника Семена Могилевцева. Дом служил ему офисом и представительской резиденцией.

До сих пор неизвестно, кто разрабатывал проект здания, поговаривают, что к созданию необычного дома был причастен известный киевский архитектор Владимир Николаев, но подтверждающих это документов не сохранилось. Двухэтажный особняк строился три года – его начали возводить в 1899 году и завершили строительство в 1901 году.

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Кто жил после революции

После смерти Семена Могилевцева в 1917 году помещение использовалось под жилье для членов разных правительств.

В 1918 году в "Шоколадном домике" проживал юрист Игорь Кистяковский. Он занимал посты госсекретаря и министра внутренних дел в правительстве Украинской державы.

В 1919 году в здании поселился дипломат Христиан Раковский. Он возглавлял Совнарком о одновременно был главой наркома иностранных дел советской Украины.

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Также тут проживал Андрей Чернявский, последний Киевский губернатор.

С приходом большевиков здание было национализировано, а во время боевых действий в 1919 году разграблено. Из здания исчезла часть уникальной мебели и украшений интерьера.

В 1925 году "Шоколадный домик" отдали под коммунальные квартиры Академии наук Украины. В здании появились перегородки. Известно, что в доме проживали историки Матвей Яворский и Николай Макаренко. Последний в 1930-е годы не поддержал идею советских властей снести Михайловский златоверхий собор, за что поплатился собственной жизнью.

Самый страшный год

Очень сложным для "Шоколадного домика" оказался 1934 год. Тогда здание готовили под резиденцию наркома иностранных дел СССР Лазаря Кагановича, хотя документов, официально это подтверждающих, нет.

В то время известному киевскому архитектору Павлу Алешину было поручено разработать проект реконструкции Шоколодного домика. Архитектор перепланировал первый этаж. Тогда были разобраны все кафельные печи на первом этаже здания, в парадном кабинете Могилевцева сняли с потолка живописные картины Сергея Свитославского, сбили со стен кабинета плетенный орнамент. А росписи всех стен в залах здания закрасили краской. Благо, Каганович, так и не успел пожить в доме.

Перед началом Второй мировой войны в здании располагалось Всеукраинское общество культурных связей с заграницей. А вот что находилось в Шоколадном домике во время оккупации немцами – достоверно неизвестно. Во время бомбежек в него угодила бомба, так была навсегда утеряна Японская комната шоколадного домика.

Что было после войны?

Здание перешло на баланс управления делами Совмина УССР, домик немного подремонтировали.

Интересно, что с 1960 по 1981 год Шоколадный домик служил Центральным загсом Киева. Здесь поженились тысячи киевлян. Некоторые до сих пор приходят сюда, чтобы вспомнить молодость. Люди показывают свои свадебные фото, сделанные в Белом зале домика, на фоне аутентичного зеркала и люстры, которые украшают его до сих пор. Кстати, в подвале дома находилась фотолаборатория загса.

С 1982 по 1985 года помещении использовалось как детский шахматно-шашечный клуб. В этот период начались научно-исследовательские и реставрационные работы в особняке, которые выполняли специалисты "Укрпроектреставрации". Тогда были укреплены фундаменты здания и межэтажные перекрытия, раскрыты первозданные росписи стен и потолков. Увы, реставрацию остановили в 1986 году и возобновили только в 90-х, но затем опять остановили из-за отсутствия средств.

Чем украшен фасад

Внешне здание похоже на черный шоколад и имеет коричневый цвет, а со стороны двора стены выложены из светлого кирпича, цвета молочного шоколада.

Фасад здания украшают 8 мордочек львов и 15 жезлов, обвитых змеями – это символ бога Меркурия, покровителя торговли.

Фасад Шоколадного домика. Фото: Сегодня/Александр Марущак

Что можно увидеть сейчас

С 2009 года "Шоколадный домик" является филиалом Киевской национальной картинной галереи, и теперь он официально называется Художественный центр "Шоколадный домик". Здесь проходят всевозможные культурные мероприятия, выставки картин и скульптуры.

Интерьеры комнат выполнены в разных архитектурных стилях: барокко, ренессанс, модерн; нео-византийском, мавританском и французском.

В Мавританском зале посетители на стенах могут увидеть фрагмент оригинальной росписи восточном стиле, а также мебель, которую вернули в особняк. Изюминкой комнаты по праву можно назвать потолок. Он украшен красивейшими гипсовыми октаграммами – это восьмилучевые звезды, которые используются как орнамент во многих мусульманских дворцах и мечетях.

Мавританский зал. Фото: Сегодня/Александр Марущак

Зал Ренессанс ранее служил хозяину особняка столовой. Здесь можно увидеть старинные часы, которые сохранились со времен хозяина здания. Зал украшает старинный комод темного шоколадного цвета. Говорят, что он был у Могилевцева еще до постройки особняка, и стал частью интерьера.

Зал Ренесанс. Фото: Сегодня/Александр Марущак

Женский зал оформлен в стиле модерн. Мак — женский цветок, василек — мужской, они переплетаются, символизируя семейное благополучие. На потолке изображен павлин — символ женской красоты, лилия — цветок чистоты и невинности, бабочка — легкость души, а также портрет актрисы Сары Бернар. Все это было замазано краской в советские времена и тщательно восстановлено реставраторами. В комнате сохранились два окна, украшенные изумительными цветными витражами. Возможно, такие же украшали все шесть окон в зале.

Женский зал. Фото: Сегодня/Александр Марущак

Невероятно красив и Белый зал. Он служил музыкальной комнатой для его владельца. Поражает огромное венецианское зеркало, украшенное голубями и ангелочками, а над люстрой зала лепнина с элементами нот и скрипки. Интересно, что паркет Белого зала восстановлен по расцветке и чертежам старого, который случайно обнаружили во время реставрационных работ. Над каждой из дверей в Белом зале ранее были изображены музыкальные инструменты на картушах.

Белый зал. Фото: Сегодня/Александр Марущак

Парадный кабинет Могилевцева выполнен в нео-византийском стиле. Тут можно увидеть мебельный гарнитур хозяина дома. Весь декор в кабинете был уничтожен, и его пришлось полностью восстанавливать. Чудом сохранились подоконники с изображением дерева жизни.

Возле стола установлена ростовая фигура Семена Могилевцева. Ее присутствие в кабинете сразу же навеивает мысли о привидениях. Но смотрители заверяют, что призраков в здании нет, а если они и есть, то очень добрые и незаметные.

Парадный кабинет Могилевцева. Фото: Сегодня/Александр Марущак

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