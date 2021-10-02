Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Штрафы от 34 тысяч гривен. Как в Киеве борются с нарушителями карантина

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 октября, 15:18
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За сутки в столице мобильные бригады проверяют более 300 объектов
Горожан призывают носить маски и соблюдать дистанцию
Горожан призывают носить маски и соблюдать дистанцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев уже больше недели находится в желтой зоне карантина, с 23 сентября. С этого момента мобильные бригады проводят массовые проверки по выявлению нарушений карантина, они имеют право штрафовать, а минимальный штраф за это 34 тысячи гривен. Как рассказал "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, вместо 10 в столице работают уже 15 мобильных бригад, в которые входят представители Госпродпотребслужбы, РГА и полиции.

"За сутки мобильные бригады проверяют более 300 объектов. Они накладывают не больше 10 штрафных санкций на нарушителей карантина. Можно сказать, что киевляне исправно придерживаются норм карантина, это резко отличается от ситуации, которая была в городе этой весной. Тогда нарушений было гораздо больше", – говорит Олег Рубан.

Читайте также:

Реклама

Там призывают горожан: носить маски, соблюдать дистанцию и обрабатывать руки антисептиком.

"Дельта-штамм" коронавируса

Отметим, что "Дельта" считается самым опасным штаммом коронавируса, от заражения до поражения внутренних органов может пройти всего несколько дней. Инкубационный период составляет 5 дней с момента контакта с вирусом. Намного хуже то, что заразившийся им человек может переносить заболевание без ярко выраженных симптомов.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская не исключает, что люди будут заражаться новыми штаммами коронавируса в будущем.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять