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Схватил, нахамил и попросил на выход: на Киевщине пенсионерка обвиняет водителя в грубости

26 марта, 05:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Водитель объяснил, что попросил людей пересесть в другой автобус

На Киевщине пенсионерка обвиняет водителя, который не хотел везти льготников из-за карантина в грубости. Он сказал, что у него были на это причины и уверяет, что женщину не обижал.

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Корреспондент "Сегодня" Алексей Продайвода выяснил, что на следующий день после конфликта они встретились снова.

77-летняя Лидия и ее 80-летний муж Николай оплатили проезд в маршрутке, однако, только тронулись, водитель приказал пересесть в другой автобус.

"И меня берет и толкает. А я стараюсь еще в автобус пройти, а он все равно меня толкает – иди домой, ты знаешь, что коронавирус!", – говорит женщина.

Они ждали своего обидчика – водителя маршрутки, который якобы отказался везти льготников.

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Когда на конечную подъехала та же маршрутка, водитель объяснил, что попросил людей пересесть в другой автобус, потому что сейчас больше десятка пассажиров перевозить не имеет права. Штраф – 17 000 гривен.

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"Я не могу полный автобус везти, я пересадил их в больший автобус", – говорит водитель.

Он отметил, что сказал тогда, что льготных пассажиров не может принимать.

"Вы сказали, я платит не буду. Раз платить не будете, сидите дома значит, так я сказал", – обратился водитель к женщине.

Водитель сквозь маску извинился, но супруги неохотно это приняло.

Видео: Сегодня
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Ранее в Киеве возле станции метро "Левобережная" водитель маршрутного такси подрался с мужчиной.

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