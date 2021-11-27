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Сильный туман! Синоптики предупреждают киевлян об ухудшении погоды

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 ноября, 16:28
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Специалисты рекомендуют водителям снижать скорость движения и избегать резких маневров на дороге
В столице прогнозируют сильный туман
В столице прогнозируют сильный туман / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью и утром 28 ноября в Киеве синоптики передают сильный туман. Видимость будет 200-500 м. А также – I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

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7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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