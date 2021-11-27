Сильный туман! Синоптики предупреждают киевлян об ухудшении погоды

Ночью и утром 28 ноября в Киеве синоптики передают сильный туман. Видимость будет 200-500 м. А также – I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
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- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
На Киев надвигаются метели и морозы
В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.
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