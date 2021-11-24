Сильный ветер и низкая температура: прогноз погоды в Киеве на 24 ноября (карта)

В этот день осадков в столице Украины ожидать не стоит

Порывы ветра будут достигать 12 м/c/Коллаж: Сегодня

В среду, 24 ноября, в Киеве ожидается переменная облачность. Кроме того, прогнозируют сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В столице Украины днем ожидается 2-4 градуса тепла. Холодную температуру будет сопровождать западный ветер — 7-12 м/с. Осадков не прогнозируют.

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

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"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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