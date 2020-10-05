Сильный ветер в Киеве: какая погода будет во вторник

Завтра, 6 октября, в Киеве ожидается ветер 15-20 м/с – уровень опасности желтый.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.
В случае сильного ветра укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии.
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Гидрометцентр напоминает основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Отметим, в случае ЧП – при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д., немедленно информируйте экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, в Украине 6 октября испортится погода на Западе, а на остальной территории страны будет сухо и довольно тепло.
Ранее мы писали какой будет погода в октябре – месяц начнется с бабьего лета.
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