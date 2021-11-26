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Символ следующего года. В Киеве появился новый потрясающий мурал (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 ноября, 15:48
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2022-й Новый год придет к нам под знаком Черного Водяного Тигра
Жителей Борщаговки будет радовать новый мурал
Жителей Борщаговки будет радовать новый мурал / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Софиевской Борщаговке появился новый красочный мурал. Он олицетворяет символ будущего года – Черного Водяного Тигра.

Об этом сообщает художник Виталий Гидеван в Facebook.

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Тигр изображен и зелеными глазами. Фото: Виталий Гидеван
Тигр изображен и зелеными глазами. Фото: Виталий Гидеван / Фото: Facebook

"Продолжаю превращать серые бетонные плиты в панно! Сильный взгляд тигра и взлетающая к небесам ласточка, подчеркивают то, что нужно идти вперед и верить в себя, никогда не теряя надежду. Живописным дополнением стали элементы самчиковской росписи, гармонично дополняющие композицию", – написал автор.

Стену украшает не только тигр, но и ласточка. Фото: Виталий Гидеван
Стену украшает не только тигр, но и ласточка. Фото: Виталий Гидеван / Фото: Facebook

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2022 год – Черный Водяной Тигр

2022-й Новый год придет к нам под знаком Черного Водяного Тигра. Это третий знак в восточном гороскопе, который идет следом за Быком.

Согласно древней легенде, двенадцать животных прибыли к Будде по его зову. Крыса заняла первое место лишь потому, что сумела перехитрить мощного и сильного Быка. А вот Тигр лишь на немного уступил Быку в скорости и сноровке, а потому ему достался третий год правления. Но с тех пор Бык и Тигр всегда и во всем соревнуются друг с другом.

Начало китайского и европейского годов отличается. Это объясняется тем, что дата восточного нового года непостоянна и привязана к лунному циклу .

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Так, китайский Новый год, согласно лунному календарю, приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

В отличие от традиционного европейского, который ежегодно отмечается 1 января, год Черного Водяного Тигра наступит ровно через месяц, 1 февраля 2022 года, в 7 часов 45 минут по киевскому времени. А продлится год Тигра до 21 января 2023 года.

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