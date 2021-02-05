Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Синоптики дали прогноз по Киеву: наметет до 20 см снега

5 февраля, 16:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В столице грядет резкое похолодание и осадки

В Киеве 8 февраля ожидают снег, метели и снежные заносы: синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики также прогнозируют значительное снижение температуры: ночью 13-16, а днем ​​7-10 градусов мороза.

В тренде
Электронные очереди и толпы людей. Как начал работу первый магазин IKEA в Украине (фото и видео)

Киевлян просят соблюдать рекомендации при значительном снижении температуры воздуха:

  • одевайтесь многослойно,
  • защищайте открытые участки кожи,
  • не выходите на мороз голодным,
  • двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела,
  • категорически нельзя касаться металла ни голыми руками, ни языком.

Ранее мы писали, прогноз погоды на весь 2021 год.Самый подробный прогноз Вера Балабух дала на зимние месяцы.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ветер снег прогноз гололед синоптики

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажа
Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажаПроисшествия
"Меня хотят убить" – интервью со скандальной преподавательницей университета ДрагомановаУкраина
В Киеве открыли первый магазин IKEA (фото)
В Киеве открыли первый магазин IKEA (фото)Другие новости
Полный апгрейд: как выглядит первый NOVUS после ребрендинга Billa
Полный апгрейд: как выглядит первый NOVUS после ребрендинга BillaДругие новости
Университет Драгоманова отреагировал на скандал с профессором-украинофобкой
Университет Драгоманова отреагировал на скандал с профессором-украинофобкойУкраина
Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стеклом
Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стекломДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять