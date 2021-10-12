Синоптики порадовали прогнозом погоды на Покрову: чего ждать киевлянам

14 октября, в четверг, в православной церкви отмечается непереходящий великий праздник Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
В народе это один из самых почитаемых праздников. А для украинцев он имеет особое значение, потому что ему приурочены День украинского казачества, а также День защитников и защитниц Украины, который является государственным праздником и выходным днем.
Множество традиций и обрядов соблюдалось в этот праздник. А некоторые сохранились и до наших дней. Также на 14 октября люди внимательно наблюдали за природой и по приметам составляли прогноз, какой будет осень и грядущая зима.
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Погода на Покрову, 14 октября
14 октября в Киев придет легкое потепление. Хорошая и солнечная погода на праздники обеспечена. На смену циклона придет антициклон. В Киеве будет без существенных осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве дневная температура ожидается +10 +12 градусов, а ночная 4-6 тепла.
Приметы на праздник Покрова 14 октября
- Одна из главных народных примет гласит: чем больше снега будет на Покров, тем больше свадеб сыграют в этом году.
- По народным наблюдениям: каков Покров – такова и зима.
- Откуда в день Покрова дует ветер, с той стороны придут первые морозы.
- Если на Покров улетают журавли, зима будет ранней и холодной.
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