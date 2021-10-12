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Синоптики порадовали прогнозом погоды на Покрову: чего ждать киевлянам

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
12 октября, 16:00
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Люди внимательно наблюдали за природой и по приметам составляли прогноз, какой будет грядущая зима
По народным наблюдениям: каков Покров – такова и зима. Коллаж: "Сегодня"
По народным наблюдениям: каков Покров – такова и зима. Коллаж: "Сегодня"

14 октября, в четверг, в православной церкви отмечается непереходящий великий праздник Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

В народе это один из самых почитаемых праздников. А для украинцев он имеет особое значение, потому что ему приурочены День украинского казачества, а также День защитников и защитниц Украины, который является государственным праздником и выходным днем.

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Множество традиций и обрядов соблюдалось в этот праздник. А некоторые сохранились и до наших дней. Также на 14 октября люди внимательно наблюдали за природой и по приметам составляли прогноз, какой будет осень и грядущая зима.

Погода на Покрову, 14 октября

14 октября в Киев придет легкое потепление. Хорошая и солнечная погода на праздники обеспечена. На смену циклона придет антициклон. В Киеве будет без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве дневная температура ожидается +10 +12 градусов, а ночная 4-6 тепла.

Прогноз погоды в Киеве на 14 октября
Прогноз погоды в Киеве на 14 октября / Фото: Укргидрометцентр

Приметы на праздник Покрова 14 октября

  • Одна из главных народных примет гласит: чем больше снега будет на Покров, тем больше свадеб сыграют в этом году.
  • По народным наблюдениям: каков Покров – такова и зима.
  • Откуда в день Покрова дует ветер, с той стороны придут первые морозы.
  • Если на Покров улетают журавли, зима будет ранней и холодной.

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