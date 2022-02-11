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Синоптики порадовали прогнозом в Украине – где завтра будет тепло

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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11 февраля, 15:00
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В большинстве регионов будет солнечная и сухая погода, однако на северо-востоке стоит ждать снег
В некоторых регионах будет снег / Коллаж "Сегодня"
В некоторых регионах будет снег / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 12 февраля, будет переменчивая. В большинстве регионов будет солнечно, а вот на северо-востоке будет пасмурно и стоит ожидать снег. Теплее всего будет на юге страны. Там температура воздуха поднимется до 7 градусов выше нуля.

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Об этом сообщает sinoptik.

Холоднее всего будет завтра в Харькове. Там облачная погода продержится весь день. Утром и днем ожидается сильный снег, который закончится ближе к вечеру. Ночью температура воздуха снизится до -1 градуса, а вот днем стоит ожидать до +1 градуса.

В Киеве до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. На протяжении всего дня будет дождь со снегом, который к вечеру прекратится. Ночью столбики термометров покажут 2 градуса тепла, а вот днем будет до +3 градусов.

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Утром во Львове будут облака, а вот во второй половине дня небо станет ясным. Осадков в городе не прогнозируют. Ночью температура воздуха опустится до +1 градуса, а вот днем будет 3 градуса выше нуля.

В Одессе завтра будет ясно и без осадков. Ночью температура воздуха будет до +3 градусов, а вот днем здесь будет теплее всего. Температура воздуха прогреется до 7 градусов тепла.

Какая будет температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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