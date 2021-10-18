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Ситуация под контролем. В Киеве COVID-больницы загружены на 50%

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
18 октября, 23:03
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Сейчас нет оснований, чтобы усиливать карантин в столице Украины
Сейчас ситуация с COVID-койками в Киеве под контролем/Коллаж: Сегодня
Сейчас ситуация с COVID-койками в Киеве под контролем/Коллаж: Сегодня

В Украине в некоторых областях ситуация с больницами, где лечат больных COVID-19, катастрофическая. В то же время в Киеве медучреждения пока не переполнены пациентами с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Сколько COVID-кроватей занято?

По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в Киеве пациентами с COVID-19 занято 50,7% больничных коек. Он отметил, что этого недостаточно, чтобы принимать решение об усилении карантина.

Когда принимают решение об усилении карантина?

"На практике, местная власть принимает решение об усилении карантина, когда занято 70% (больничных коек — ред.) и больше", — сказал Радуцкий.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодня заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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