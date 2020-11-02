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Ситуация с эпидемией в Киеве: Кличко проводит онлайн-брифинг

2 ноября, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр рассказал об обстановке в городе

В понедельник, 2 ноября, мэр Киева Виталий Кличко провел прямой эфир и проинформировал о текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; при каких условиях введут строгий карантин в столице; сколько школ и садиков закрыты на карантин; об установлении LED-освещения на киевских улицах.

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Напомним, Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции.

Также мы сообщали, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" не прошел сертификацию ни в одной западной стране.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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