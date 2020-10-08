Ситуация с коронавирусом в Киеве: данные по районам (карта)

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. На сегодня в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Деснянском районе – 107;

Оболонском – 52;

Днепровском районе – 51.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя", – написал Кличко.

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Заболели:

223 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;

169 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;

11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

В частности, COVID-19 обнаружили у 23 медиков. В больницы столицы попали 36 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Так, 11 человек умерли. В общем коронавирус унес жизни 453 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 222 человека. Всего коронавирус преодолели 9 116 жителей Киева.

Напомним, вчера, 7 октября, у 383 человек обнаружили коронавирус – на карантин закрыты три школы из-за заболеваемости среди учителей.

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