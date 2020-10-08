Ситуация с коронавирусом в Киеве: данные по районам (карта)

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. На сегодня в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
- Деснянском районе – 107;
- Оболонском – 52;
- Днепровском районе – 51.
"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя", – написал Кличко.
Заболели:
- 223 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;
- 169 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
- 11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.
В частности, COVID-19 обнаружили у 23 медиков. В больницы столицы попали 36 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Так, 11 человек умерли. В общем коронавирус унес жизни 453 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 222 человека. Всего коронавирус преодолели 9 116 жителей Киева.
Напомним, вчера, 7 октября, у 383 человек обнаружили коронавирус – на карантин закрыты три школы из-за заболеваемости среди учителей.
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