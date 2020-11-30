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Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

30 ноября, 12:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр проинформировал о ситуации в столице

В Киеве 30 ноября мер Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; количество киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; сколько больных гриппом и ОРВИ в столице; сколько школ и садов закрыты на карантин; сведения по энергоэффективности в столице.

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По состоянию на утро 30 ноября в мире зафиксировано 63 083 565 случаев заражения COVID-19.

Ранее мы сообщали, что Чехия ослабляет карантин после полутора месяцев локдауна. Музеи и галереи смогут работать с ограничениями, но театры и кинотеатры будут оставаться закрытыми. Также с ограничениями заработают спортзалы и фитнес-центры.

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Киев статистика Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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