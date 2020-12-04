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Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

4 декабря, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр проинформировал о ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; сколько протестовали на коронавирус в столице; сколько школ и садов закрыты на карантин, а также об обновлении столичного зоопарка.

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Ранее мы писали, что на утро 4 декабря в Украине подтвердили 15 131 новый случай заражения коронавирусом (787 891 с начала эпидемии). За четверг умерли 235 украинцев (13 195 с начала эпидемии), а выздоровели 13 383 человека (397 809 с начала эпидемии).

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине будут предлагать ввести в январе на три недели.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев Виталий Кличко брифинг

Источник: Сегодня

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