Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.



Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; сколько протестовали на коронавирус в столице; сколько школ и садов закрыты на карантин, а также об обновлении столичного зоопарка.

Реклама

Ранее мы писали, что на утро 4 декабря в Украине подтвердили 15 131 новый случай заражения коронавирусом (787 891 с начала эпидемии). За четверг умерли 235 украинцев (13 195 с начала эпидемии), а выздоровели 13 383 человека (397 809 с начала эпидемии).

В тренде В Киеве на журналистку напали на церемонии памяти жертв Голодомора (видео)

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине будут предлагать ввести в январе на три недели.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама