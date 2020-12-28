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Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

28 декабря, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр проинформировал о ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко 28 декабря проводит пресс-брифинг онлайн относительно текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко информирует: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; какое количество киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; о работе школ и садов во время зимних каникул; о бюджете города и удлинении льгот для бизнеса; о работе жилищно-коммунальной инспекции в столице.

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Напомним, на утро 28 декабря в Украине подтвердили 4385 новых случаев заражения коронавирусом (1 030 374 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 75 украинцев (17 849 с начала эпидемии), а выздоровел 7191 человек (665 729 с начала эпидемии).

Ранее мы узнавали, что известно на данный момент о вакцине AstraZeneca, которую может получить Украина уже в следующем году.

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Киев мэр Киева Виталий Кличко брифинг

Источник: Сегодня

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