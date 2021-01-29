Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко 29 января провел онлайн пресс-брифинг относительно текущей ситуации в столице.
Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных COVID-19 в Киеве и др.
По данным Минздрава, с 18 января в Украине госпитализировали 11 768 человек. Читайте более подробно об эпидемической ситуации за неделю.
А тем временем в Украине закончился локдаун. Теперь вернулись ограничения "оранжевой зоны", открываются кафе и магазины. Как будем жить с 25 января.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк